Paula Echevarría, lección de estilo para acompañar a su hija Daniella al colegio

David Bustamante y Paula Echevarría están hechos unos auténticos padrazos, pero ahora que el cantante se encuentra en su gira ‘Mío’, Paula ha querido continuar llevando ella misma a su pequeña a clase.

La guapa actriz ha dado una vez más una lección de estilo. Con un vestido negro de tirantes, unas sneakers, unas gafas de sol rojas y acompañada de su madre, Paula fue a recoger a su pequeña Daniella a la puerta del colegio.

David mientras tanto ha tenido que continuar con el trabajo, que coincidiendo con sus once años de carrera, lo ha celebrado sobre el escenario en su gira ‘Mio’. Pero a pesar de ello, no se ha olvidado de su pequeña ni un sólo segundo, dedicándole unas palabras desde su perfil de Twitter “Mi niña se me hace mayor! NO LA PUEDO AMAR MAS! Gracias a Dios, al destino, y sobre todo a mi mujer, por el regalo mas importante de mi vida!”.

Está claro que esta familia es todo un ejemplo, y que no les puede ir mejor. Esta claro que Paula y Bustamante, hacen una pareja estupenda y que junto a Daniella son la viva imagen de una 'happy family'.