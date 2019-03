Paula Echevarría, Kim Kardashian o Carlota Casiraghi entre las celebrities que cambian durante el embarazo

El embarazo pasa factura, y si no que se lo digan a nuestras celebrities, ellas tampoco se libran de los estragos durante los nueve meses. A muchas les sienta estupendamente bien eso de estar embarazada pero en cambio, a otras parece que no tanto. La mismísima Sara Carbonero parece que no está llevando nada bien los cambios que está experimentando su cuerpo durante estos siete meses que lleva embarazada. La presentadora se deja ver con prendas muy anchas y parece que abusa del color negro, cuando vea a su pequeño se le quitarán todos los complejos... ¡Seguro!

Otras de las 'celebs' a las que parece que el embarazo no les sentó nada pero que nada bien son Paula Echevarría o Jessica Bueno. La actriz, considerada como toda una 'it girl' española, aumentó mucho de peso, aunque ha confesado en más de una ocasión que durante estos meses solo le apetecía llevar una dieta equilibrada compuesta por frutas y verduras. Paula engordó 21 kilos, pero en ningún momento se obsesionó con este cambio transitorio de cuerpo. Por su parte, desde que la sevillana se quedó embarazada de Kiko Rivera no dejó de confesar a los cuatro vientos que se sentía la mujer más afortunada del universo, a pesar de que su escultural cuerpazo cada vez era menos proporcionado.

Kim Kardashian ha confesado que perder el peso ganado tras el embarazo fue el mayor reto de su vida. La estadounidense cogió un pequeño trauma por el gran cambio que atravesó su cuerpo, pero poco a poco y con un gran esfuerzo y muchas horas de gimnasio ha vuelto a ser la que era antes y está tan estupendísima como de costumbre.

Ya sea por genética, llevar una dieta equilibrada o las horas interminables del gimnasio, muchas 'celebs' lucen la mar de bien su cuerpo durante su estado de gestación, prueba de ello la mismísima Amaia Salamanca o Carolina Cerezuela. A la guapa actriz de momento no se le nota nada de nada la tripita, mientras Cerezuela sigue presumiento de tipazo y una vez más, le sienta estupendamente. Nagore Aramburu también se encuentra en plena forma, la mujer de Xabi Alonso disfruta tranquila durante la recta final de su embarazo. La modelo se cuida controlando su dieta y haciendo ejercicio o natación, además ha confesado que no se priva de nada, y se pasa últimamente con los dulces... ¡Su único antojo!