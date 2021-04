Paula Echevarría lleva a su hijo a su primera visita al médico

Tras dar a luz a su segundo hijo el domingo 11 de abril, Paula Echevarría abandonaba el martes el hospital con su pequeño en brazos y junto a su pareja Miguel Torres, ¡en el vídeo de arriba te mostramos este emocionante momento donde la actriz se emocionaba ante las cámaras! Un niño al que han llamado como su padre, Miguel. Este es el segundo hijo para la actriz, hace 12 años, la intérprete se convertía en madre de su primera hija, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Desde el nacimiento del pequeño, y al igual que ha hecho durante los meses de embarazo, Paula Echevarría ha mostrado cómo está viviendo el día a día junto a su bebé: la preciosa y natural imagen que compartió dando el pecho, el momento que su hija Daniella conoció a su hermano…

Este lunes, la intérprete ha sido fotografiada acudiendo junto a Miguel Torres al hospital para llevar a su pequeño a su primera consulta con el pediatra, que, como es habitual, ha tenido lugar una semana después de su nacimiento.

Una vez más, Paula y Miguel se han mostrado de lo más unidos ante las cámaras y haciendo gala de su complicidad, así hemos visto a la famosa pareja en su visita al hospital madrileño en el que hace tan sólo 8 días llegaba al mundo su hijo.

Unas imágenes donde vemos a la actriz bastante recuperada presumiendo de estilo con unos sencillos vaqueros, unas cómodas zapatillas deportivas, un jersey estilo navy y una blazer de raya diplomática. Paula empujaba el carrito con el pequeño Miguel dentro mientras su chico, de lo más pendiente, le seguía a pocos pasos.

Y a juzgar por las caras de ambos a la salida del hospital, la revisión médica que ha ido a las mil maravillas…

La pasada semana, la intérprete volvía a demostrar su gran naturalidad a través de redes mostrando en Instagram su cuerpo postparto tan solo cuatro días después de haber dado a luz a su segundo hijo: "Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespues. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!", escribía junto a este aplaudido vídeo.

Seguro que te interesa...

David Bustamante confiesa si ha felicitado a Paula Echevarría