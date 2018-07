Paula Echevarría hace realidad uno de los sueños de su hija Daniella

Paula Echevarría ha compartido en su Instagram un vídeo de su hija Daniella, fruto de su antigua relación con David Bustamante, disfrutando de un concierto de las Sweet California en el Poblado de Sancti Petri. Desde que la pequeña las conoció en persona, se ha convertido en una de sus fans más incondicionales.

Tal y como ha confesado la actriz de 'Velvet', las chicas de Sweet California siempre se han mostrado encantadoras con ellas. "Jóvenes, guapas, con talento y cariñosas", dijo después de acudir a uno de sus conciertos años anteriores.

Por eso este año no dudó en regresar y regalarle una alegría más a su hija. "Son TAAAAAN divinas!!!! Gracias chicas por hacer tan feliz a Dani!!!! We love you!!!!!", mencionaba en su publicación de ayer.