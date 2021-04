Paula Echevarría, la primera foto con sus dos hijos juntos

Paula Echevarría sigue disfrutando a tope de su nueva maternidad. El pasado 11 de abril la actriz se convertía en madre de su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja, Miguel Torres. La actriz ya era madre de una niña, Daniella, de 12 años, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Al igual que ha hecho durante sus meses de embarazo, desde la llegada de su pequeño, al que han Miguel llamado como su padre, Miguel Torres, la actriz está mostrando cómo están viviendo su día a día.

Un niño que se ha convertido en el príncipe de la casa y el que acapara toda la atención, y es que además de la de sus padres, Miguel se ha convertido en el muñequito de su hermana Daniella. La actriz confesaba tras su llegada al hospital que su hija mayor casi no se lo dejaba… Y es que la hija de Paula y Bustamante no puede estar más contenta con su hermanito.

A la salida del hospital, tal y como te mostramos en el vídeo de arriba, Paula confesaba emocionaba las ganas que tenía que llegar a casa para que su hija conociese a su hermanito; minutos después, la intérprete compartía con sus seguidores cómo había sido ese emocionante momento…

Y ahora, por primera vez, la actriz ha compartido una imagen donde posa con sus dos hijos: Miguel y Daniella. "Que se pare el tiempo", escribe Paula junto a esta bonita imagen con la que ha alcanzado más de 260 mil likes en Instagram.

Hace días, Paula Echevarría volvía a ser de lo más aplaudida entre sus seguidores por su gran naturalidad tras compartir con ellos un vídeo donde mostraba su cuerpo postparto tan solo 4 días después de dar a luz: "Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespues. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!", escribe la actriz junto a este vídeo.

Este pasado lunes, la actriz y Miguel Torres eran fotografiados acudiendo al hospital para la primera revisión médica de su hijo.

