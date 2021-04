El pasado 11 de abril, Paula Echevarría se convertía en madre de su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja Miguel Torres, un niño al que han llamado Miguel. La actriz fue madre hace 12 años de su hija, Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Desde que anunció su embarazo, la intérprete ha compartido con todos sus seguidores cómo ha vivido día a día este bonito proceso mostrando sus rutinas de ejercicios, los tratamientos a los que se ha sometido o, incluso, la alimentación que ha seguido.

Este pasado martes, Paula abandonaba el hospital donde ha dado a luz junto a su pareja, Miguel Torres. Un momento muy esperado por todos donde la actriz se mostró muy emocionada ante los medios (como puedes ver en el vídeo de arriba), y donde incluso posó con la ginecóloga que le ha ayudado en el parto. La intérprete confesaba que el pequeño Miguel es igualito que su padre y confesó las ganas que tenía de llegar a casa ya que su hija Daniella la esperaba con mucha emoción por conocer a su hermanito.

Un encuentro que la intérprete no dudó en compartir a través de su cuenta personal de Instagram, donde este jueves, demostrando una vez más su gran naturalidad, Paula ha querido enseñar cómo se encuentra su cuerpo postparto tras dar a luz hace apenas cuatro días.

"Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespues. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!", escribe Paula junto a este vídeo.

