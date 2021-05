Paula Echevarría enseña cómo ha recuperado ya su cuerpo tras el parto

El pasado 11 de abril, Paula Echevarría y Miguel Torres se convertían en padres de su primer hijo en común. El segundo para la actriz que ya es madre de una niña, Daniella de 12 años, fruto de su matrimonio con David Bustamante.

Tan solo 11 días después de dar a luz, la intérprete retomaba sus entrenamientos y lo mostraba a través de sus redes sociales. Y la actriz ha mostrado los frutos de su esfuerzo.

Una imagen con la que da la bienvenida al verano y disfrutando de las altas temperaturas que hace estos días en la mayoría del país, Paula ha compartido una instantánea de lo más veraniega posando con un ideal vestido estilo ibicenco de la firma Cyrana. Un vestido blanco de manga larga, corte camisero y estratégica abertura frontal para mostrar piernas, con un estrecho cinturón de tipo cuerda en marcando cintura. Una prenda ideal con la que la asturiana ha presumido del espectacular cuerpo que tiene apenas 5 semanas después del nacimiento de Miki, como le llaman cariñosamente.

Y es que si 4 días de haber dado a luz enseñaba cómo estaba su cuerpo con este vídeo que publicaba en Instagram: "Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespues. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!"; ahora ha mostrado cómo poco a poco va recuperando su figura.

La protagonista de 'Velvet' posa más radiante que nunca tras convertirse en mamá por segunda vez.

"Guapísima", "Preciosa"... son algunos de los comentarios que pueden leerse junto a esta foto con la que tan solo en 3 horas ha conseguido casi 20 mil likes.

