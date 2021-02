Paula Echevarría, que hace unos días sorprendía con un look con el que jamás sus seguidores se hubiesen imaginado verla, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para abrirse en canal y compartir con sus fans una reflexión sobre el cambio físico que ha tenido durante el embarazo.

"Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuarios de 'Si yo fuera rico' y me ha dado la risa. Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos… con esa barriga", comenzaba escribiendo la actriz junto a una foto donde se le ve a ella metida en el papel en el que hacía de embarazada.

En la imagen se le ve con la enorme barriga que tiene en la película y unas increíbles piernas, pero que para nada se asemeja a la realidad, y así lo explicaba en la publicación, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba: "Sé que hay mujeres así de hecho, conozco a unas cuentas, así que no creo que sea un mito. Hablo de mí, haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea… me da la risa".

No es la primera vez que la actriz comparte una reflexión en relación con su embarazo. Hace varias semanas publicó una foto en su cuenta de Instagram donde mostraba que durante el embarazo de su hija Daniela podía hacer una serie de ejercicios que actualmente era impensable que lo hiciera y por ello añadió lo siguiente: "Veo ese perfil y el que tengo ahora y pienso "¿Cómo puede dar tanto de sí un cuerpo?" Haría la foto ahora para comparar, pero es que ni puedo".

