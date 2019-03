Paula Echevarría y David Bustamante celebran el cumple de Daniella en Asturias

La pequeña ha cumplido siete años

David Bustamante y Paula Echevarría están viviendo un verano inolvidable, ya que no se han separado de su pequeña, Daniella y, ahora que ha cumplido los siete años, sus padres han querido organizarle una fiesta que no olvidará. Y no contentos con eso, la pareja ha querido mostrarle a sus seguidores de Instagram como se lo han pasado y el regalo tan divertido que ha recibido su hija y que el primero en probar fue el cantante.