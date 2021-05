Paula Echevarría confiesa que sufre la crisis de lactancia

Desde que su hijo Miguel llegó al mundo el pasado 11 de abril, Paula Echevarría ha querido compartir con sus seguidores algunos de los maravillosos instantes que está viviendo junto a su pequeño, como el momento en el que su hija Daniella, de 12 años, conoció a su hermanito a su llegada a casa…

Un niño que ha nacido fruto de su amor con Miguel Torres, el exfutbolista con quien mantiene una relación desde hace años.

Pero Paula, demostrando la gran naturalidad que tanto la caracteriza, también ha querido compartir con sus seguidores algunos momentos no tan buenos que está viviendo durante el postparto.

Y si hace semanas mostraba cómo estaba su cuerpo tan solo cinco días después de dar a luz con un post que era de lo más aplaudido entre sus seguidores: "Si el bebé ya está fuera... qué hay ahí dentro aún?? Será la felicidad que ocupa lugar? #Postparto #4DíasDespués. Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella)... pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! Ánimo a todas las mamis!"; hace pocos días se fotografiaba dando el pecho a su bebé en la sala de espera del dermatólogo: "A demanda! Alguien más pasando por esto o que lo haya pasado que me dé consejos para poder tener vida además de alimentar/calmar/crear vínculo/etc… con mi bebé? (Esta foto es en la sala de espera del dermatólogo, cualquier sitio no es bueno, este sí)".

Y ahora, Paula ha querido compartir con sus seguidores la crisis que está sufriendo con la lactancia: "Habéis oído hablar de la 'crisis de lactancia'?... Pues así estoy, en ese bonito remolino! (Y no me refiero al q tiene mi peque en el pelo)".

Pero, ¿qué es la crisis de lactancia? Se puede producir a lo largo de sus 12 primeros meses de vida del bebé, el pequeño demanda un mayor número de tomas, que llore más, que duerma menos, que se distraiga durante las tomas…

Pero, como le han escrito otras mamis, entre ellas Ariadne Artiles, que recientemente ha sido madre de gemelas, "esto también pasará".

