Patricia Montero desvela el nombre de su segunda hija

Patricia Montero se convertirá en mamá por segunda vez en tan sólo unas semanas. Si todo sale bien, dará la bienvenida a su segunda hija a finales de febrero.

De ahí que durante un evento de la firma Frosch que ha amadrinado, no haya tenido reparos es desvelar el nombre de la pequeña que viene en camino: “Se va a llamar Layla, como la canción de Eric Clapton”, revela para Hola la intérprete.

Confiesa que era un nombre que le gustaba muchísimo y que cuando se lo propuso a Álex también le gustó. Además, durante un viaje improvisado a Córdoba de los dos solos, le dieron una habitación en el hotel llamada Layla, por lo que lo vieron como una premonición.

Asegura que tras haber sido mamá de la pequeña Lis, que tiene ya tres años, está mucho más tranquila: “Me parece que estoy demasiado tranquila y no sé si eso es bueno. De hecho, no tengo nada preparado en casa. ¡Absolutamante nada! Es Álex quien se ha puesto a montar ya la sillita del coche, por ir haciendo algo para que no nos pille el toro”, recoge el mismo medio.

En esta ocasión además ha seguido practicando deporte dentro de los límites que le impone su estado y el yoga le ha ayudado muchísimo. También ha cuidado mucho su alimentación, aunque no se libra de los antojos: “Sobre todo de chocolate, pero los estoy sabiendo controlar muy bien. Me lo permito, pero no me atiborro”.