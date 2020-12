Patricia Montero enseña la extraña costumbre que se le ha quedado a su hija tras la lactancia materna con su pecho: "No termino de acostumbrarme a que 'sintonice la radio'"

Patricia Montero siempre suele compartir con todos sus seguidores la bonita familia que tiene. Si no es una romántica fotografía con Álex Adróver, con quien hace un mes cumplió doce años de historia de amor, es con sus hijas Lis y Layla, de quienes publica sus incontables travesuras y extraños hábitos.

Tal y como la actriz mostró el pasado mes de noviembre a través de las redes la curiosa costumbre que se le había quedado a la pequeña Layla, que el próximo mes de febrero cumplirá 2 años, derivada de la lactancia materna. Y es que su hija adoptaba la graciosa costumbre de reposar su manita sobre el pecho de la intérprete, y parece que ahora se ha convertido hasta incluso en una diversión.

"Ya es un juego, me mira, mete la mano y se mea de la risa. Ahí seguimos, no sé si se le quitará algún día la costumbre de meterme la mano, lo que sí sé es que yo no termino de acostumbrarme a que 'sintonice la radio'. Cada vez que la cojo en brazos y su padre @alexadrover menos. Veo a mamis en la misma situación, pero todas siguen, ¿alguna idea para quitarle poco a poco esta costumbre? No le valen peluches, ni muñecos, tampoco mantitas... ¡Help!", ha escrito junto a la divertida imagen.

Una tierna fotografía, donde madre e hija aparecen riéndose muy sonrientes, en la que la valenciana aprovecha para pedirles consejos y trucos a sus seguidores para ver si con ellos consigue quitarle esta inusual costumbre.

Seguro que te interesa...

Así es el impresionante desnudo al completo de Patricia Montero