Patricia Montero suele compartir muchos de los bonitos momentos que vive con sus hijas en sus redes sociales. Algo por lo que muchas veces ha recibido todo tipo de críticas. Ya sea porque aparece dándoles el pecho o sacándose la leche, muchas de sus acciones como madre han sido criticadas.

Algo que ha vuelto a suceder ahora después de que la actriz compartiera en sus redes sociales una imagen en la que podemos verla bañándose en el mar junto a su hija Lis. En la imagen ambas aparecen abrazadas mientras que una Patry sonriente sujeta a su niña, que aparece desnuda.

Algo por lo que sus seguidores le han advertido, ya que son muchos los comentarios que, aunque no dejan duda alguna de la preciosa imagen, sí que le aconsejan: "La foto es muy bonita pero pienso que por respeto a los niños que no pueden decidir hay que tener mucho cuidado! La policía insiste mucho en que no se suban!"; "Me parece preciosa pero hay que tenerla en la intimidad por desgracia cada vez hay más locos y depravados que les encantan este tipo de fotos y que no lo ven con los ojos que lo vemos los demás!!!"; o "No saques así a la niña… Que hay mucho tirano en el mundo… Hay fotos que deber guardarse para la intimidad…".

¡Dale arriba al play para enterarte de todo!

Seguro que te interesa...

Patricia Montero celebra el prime año de su hija con esta foto dándole el pecho