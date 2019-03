El desnudo de Patricia Montero a los siete meses de embarazo

Si recientemente Patricia Montero sorprendía a todos sus seguidores compartiendo una imagen donde aparece realizando una difícil postura sobre el tronco de un árbol, ahora la actriz ha dejado a todos en shock presumiendo de embarazo con una imagen de lo más sexy.

Una instantánea donde la actriz aparece en topless presumiendo de sus siete meses de embarazo con unas braguitas negras y sobre un fondo negro.

"Querido Papá Noel: Este año no te pediré muchas cosas, ya que me has adelantando el mejor regalo que podía tener. ¡Gracias!", escribe Patricia junto a la sensual imagen.