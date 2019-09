Patricia Montero se ha convertido en una fiel defensora de la lactancia materna. Desde que la actriz se convirtió en madre de su segunda hija, Layla, han sido muchas las instantáneas que Patricia Montero ha compartido dando el pecho a su hija defendiendo y naturalizando así la lactancia materna.

Pero la última imagen que ha compartido ha sido de las más especiales, y es que en ella, la intérprete aparece dando el pecho a su pequeña en medio del set de trabajo.

Una instantánea de lo más natural y sin filtros donde Patricia Montero desborda felicidad.

"Sin Filtro, FELICIDAD Me siento una afortunada por poder compatibilizar mi trabajo con seguir amamantando a mi pequeña. GRACIAS @revistaclara por el cariño que me habéis dado y por convertir el plató en una pequeña sala de juegos para Layla. Gracias @andresgarlujan por capturar este increíble recuerdo (y las que me guardo que le has sacado a la peque). Y, por supuesto, gracias a mi otra mitad @lula_duhalde por ser la mejor repre, amiga y por momentos babysitter #lactancia #breastfeeding #MamiYLayla", escribe Patricia Montero junto a este post.

Seguro que te interesa...

La curiosa y más díficil postura de yoga de Patricia Montero