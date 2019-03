Patricia Conde podría estar embarazada por segunda vez

El pasado 2014, Patricia Conde dejó entrever en una entrevista para la revista Cuore que podría haber un segundo embarazo para ella. "Yo creo que cuando pase un año y medio te diré que estoy embarazada", comentó la presentadora, hecho que ahora podría haberse hecho realidad según algunos rumores.

Enric Bayón, columnista en la revista Cuore, ha comentado en su última entrada que "la noticia que se persigue en este momento es ver cómo le crece la barriguita para pasar a ser la próxima Raquel Sánchez-Silva", por lo que los paparazzi están ojo avizor por si pueden captar alguna foto de Patricia con la que se pueda confirmar este embarazo.

"No me quedaría con un niño solo, lo llevo diciendo toda la vida. Es con algo que he soñado desde que era una niña. Soñaba con trabajar en lo que trabajo y además con ser mamá. Y no solo me gustaría, es que voy a serlo. Quiero tener más hijos, uno más al menos, aunque me gustaría tener tres", confesó también. De momento, tendremos que esperar todavía un tiempo a ver si el sueño de Patricia se ha hecho realidad junto a su actual novio, Ernesto Sevilla.