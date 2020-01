El pasado mes de agosto, Pastora Soler anunciaba durante su concierto en Jerez de la Frontera (Cádiz) que estaba embarazada de su segundo hijo. Meses más tarde, la cantante anunciaba través de su cuenta de Instagram que esperaba otra niña, y es que el matrimonio, casada con Francisco Viñolo, ya tiene una hija en común, Estrella, de cuatro añitos: "Sobran las palabras para decir lo feliz que me siento y lo especial que fue el momento de compartirlo con tod@s vosotr@s,desde el escenario ,delante de mi marido @franciscoreografo,de mi hija Estrella, de mis músicos y mi equipo y de tantas personas queridas que estabais anoche en Jerez! Voy a ser mamá de nuevo! #pregnant #16semanas".

Ahora que ha comenzado el nuevo año, y que la cantante está a punto de dar a luz, la pareja ya tiene todo preparado para dar la bienvenida al mundo a su nuevo bebé...

Y así lo ha publicado Pastora en su cuenta de Instagram con una fotografía donde nos ha enseñado cómo ha quedado decorada la habitación de la pequeña en tonos blancos y rosas, ¡preciosa!

No cabe duda de que la cantante está viviendo esta nueva etapa con mucha ilusión, y es que no ha parado de compartir a través de sus redes sociales, lo feliz y enamorada que está, y es que, ¡ya no queda nada!

Aunque aún desconocemos el nombre que la pareja ha decidido ponerle a la pequeña, no podemos esperar más para ver un nuevo post de Pastora y Francis con su nueva niña en brazos, ¡enhorabuena papás!

Un embarazo que la cantante ha lucido por todos los escenarios de España, y es que durante estos meses Pastora Soler ha estado imparable.

Seguro que te interesa...

La increíble tripita de embarazada de Pastora Soler a tan solo un mes de dar a luz