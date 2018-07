Paris Hilton revela que su hermana Nicky espera una niña

Quedan pocos meses para que Nicky Hilton se convierta en madre de su primer hijo junto a su marido James Rothschild. Una llegada de lo más esperada y que la familia espera con gran emoción, especialmente su tía Paris Hilton.

Tal es el entusiasmo de Paris que no ha sabido controlar sus palabras y ha revelado cuál es el sexo del bebé que espera su hermana: una niña. Fue durante la FIT's Annual Gala to Honor Dennis Basso donde la rica heredera reveló la noticia.

"Estoy tan emocionada por el bebé. Va a ser una niña tan hermosa y no puedo esperar por conocerla. Han estado trabajando en el cuarto así que he estado visitando todas las tiendas de bebés. Ahora que sé que es una niña, está siendo más fácil comprar cosas para ella. Amo todos los vestidos que le he comprado. Hay tantos vestidos hermosos y trajecitos para princesas. Así que no puedo esperar para verla usándolos", revelaba Paris al US Weekly. ¡Otra chica llega a la familia Hilton!