Paris, la hija de Michael Jackson: "Quiero ser como mi padre"

La única hija de Jackson ha comenzado a dar sus primeros pasos en el duro mundo de la interpretación, consiguiendo un papel para la película Lundon Bridge and the Three Keys. “Me encanta actuar”, declaró la pequeña Paris Jackson a Ellen, que afirmó que esta vocación la tenía desde pequeñita y aumentó viendo a su padre.

“Cuando era pequeña sabía que podría cantar, pero no actuar. Fue entonces cuando vi a mi padre en la película Moonwalker, en ese momento dije: “Wow! Quiero ser como mi él!”, confesó. También contó como padre e hija estaban tan unidos que el Rey del Pop improvisaba junto a Paris escenas de películas.

Paris comentó que ella siempre había tenido una “infancia normal”, y aseguraba seguir teniéndola, ya que iba a la escuela como cualquier otra niña de su edad. Pero sí admitió a DeGeneres que no siempre estuvo de acuerdo con salir con máscara a la calle, como le ordenaba su padre.

“Por entonces pensaba que por qué tenía que llevar esas máscaras, que era algo estúpido. Pero luego me di cuenta de que lo que pretendía mi padre era protegerme, así nos lo explicó”, recordaba.

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando la pequeña recordó el mejor consejo de su padre: “Me dijo que si moría que siempre recordase todo lo que él me decía”, dijo emocionada. “Seguí su consejo y me acuerdo de todo lo que él siempre me dijo”.