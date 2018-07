Los paparazzis captan la primera imagen del hijo de Kim Kardashian y Kanye West: Saint

Las vacaciones de la familia Kardashian-West en Cuba han supuesto la primera aparición en público de Saint West, el hijo pequeño de Kim Kardashian y Kanye West. El bebé estaba en brazos de su padre e iba vestido con un conjunto blanco y los pies descalzos. Esta es la primera vez que la archiconocida familia sale de Estados Unidos desde que Kim diese a luz a Saint.

La prensa pudo captar la primera imagen de los cuatro juntos ya que su primogénita, North West, también acompañaba a sus padres. Kim y Kanye han hecho las maletas y han viajado hasta Cuba para grabar algunos capítulos del exitoso programa 'Keeping up with the Kardashians', donde han tenido la oportunidad de conocer las zonas más icónicas de La Habana como el Parque Central de Cuba.

Hasta el momento, sólo hemos podido ver a Saint en dos fotos publicadas por su madre en Instagram. Gracias a este momento, hemos podido ver cómo ha crecido el pequeño todo este tiempo y parece que le gusta las cámaras ya que no lloró a pesar de la gran aglomeración de periodistas. ¡Famoso desde la cuna!