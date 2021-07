Ona Carbonell denuncia el motivo por el que no puede llevar a su hijo a los Juegos Olímpicos de Tokyo

Ona Carbonell, capitana de la selección española de natación artística, lamentó que las exigentes restricciones impuestas en Japón de cara a los Juegos de Tokio impidan que pueda viajar acompañada de su hijo. "Quería manifestar mi decepción y desilusión porque finalmente tendré que viajar sin él", aseguró la barcelonesa, que espera que esto sirva para "visibilizar y normalizar" la situación de cara al futuro.

Ona Carbonell, también de blanco para los Goya | Gtres

La doble medallista olímpica, de 31 años, asegura que la "primera pregunta" que hizo a principios del pasado agosto tras ser madre era si podría viajar a Tokio acompañada por su hijo Kai, pese a los problemas con la pandemia por el tema de la lactancia, al que da mucha importancia.

"Me dijeron que no y otros deportistas colgaron esta situación difícil de elegir entre la lactancia y conciliar y unos Juegos, que no pueden ser compatibles. Hablé con el COE, el CSD y el COI e hice una petición al COI para ver si podía llevármelo. Me dijeron que sí se podía, pero que las condiciones no las ponían ellos sino el Gobierno de Japón", relató.

Hay que recordar que Carbonell había anunciado su retirada temporal en septiembre de 2019 para poder ser madre y pasar más tiempo con dos familiares enfermos. Tras el nacimiento de Kai, en agosto de 2020, inició de nuevo la preparación para la cita de Tokio, retrasada un año a causa de la pandemia.

Carbonell, en su tercera participación olímpica, liderará un equipo completado por Berta Ferreras, Meritxell Mas, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña, Iris Tio, Blanca Toledano y Abril Conesa. El pasado mayo, las españolas consiguieron la medalla de plata en el Europeo de Budapest en la rutina libre, sólo superadas por Ucrania.

Las restricciones del Gobierno japonés han llevado también a otros deportistas a renunciar al viaje y a la competición. Es el caso de la nadadora paralímpica Becca Meyers, a la que se le ha impedido desplazarse acompañada de su madre y ha optado directamente por abandonar la carrera olímpica de Tokio.