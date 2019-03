¡Nunca pierden el glamour! Los looks 'premamá' de nuestras celebrities

CON TRIPITA O SIN ELLA, NO RENUNCIAN A LA MODA

Ellas siempre saben qué ponerse aunque no siempre acierten, pero cuando hay 'barriguita' de por medio la cosa se complica. Fieles a su estilo y a las tendencias, pasean sus embarazos como nadie y demuestran que la moda también tiene un hueco para las premamás. El color negro y las prendas con corte debajo del pecho han sido algunos de sus 'must have'. ¡Lección de estilo!