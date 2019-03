Nicolás Sarkozy, Carla Bruni y el bombo se van de vacaciones a la Costa Azul.

Quinto mes de embarazo y el bebé ‘Sarkozy-Bruni’ ya se hace notar. Y mucho. Carla Bruni no había parecido en público desde la cumbre del G8 a finales de mayo perdiéndose así la boda del Principe Alberto de Mónaco y Charlene. De ahí que las imágenes nos sorprendan aún más.

El matrimonio baja caminando y bien agarraditos a una cala cercana a la residencia donde se alojan. Y por supuesto, no faltó un baño en las aguas del Mediterráneo. Una vez dentro no faltaron los ejercicios acuáticos de la ex modelo ayudada por un churro de piscina. Ya saben...no hay que dejar escapar ni una oportunidad para mantener la línea. Lo que no sabemos es que pensaría el guardaespaldas que no les dejó solos ni un momento.

Terminada la ‘sesión de gym veraniega’ Sarkozy y Bruni volvieron a casa tan acaramelados como de costumbre.