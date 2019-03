Nicholas Hoult, el ex de Jennifer Lawrence, y su novia se convierten en padres por sorpresa

Nicholas Hoult ha mantenido casi en secreto su relación con la modelo Bryana Holly, tanto que sorprendentemente nos acabamos de enterar de que han sido padres. Según People, fuentes cercanas a la pareja han comentado que ambos están emocionados con esta nueva etapa.

La pareja comenzó a salir a principios de 2017 y son pocas las veces que el actor ha contado detalles sobre su relación; de hecho, ni siquiera suben fotos juntos a sus redes sociales. Antes de conocer a Bryana, Nicholas estuvo saliendo durante cuatro años con la famosa actriz Jennifer Lawrence.

Por su parte, Bryana salió en el pasado con Ashton Irwin, el batería de la banda 'Five Seconds Of Summer' y con Brody Jenner, el hermano de Kylie y Kendall Jenner. Durante su relación con Nicholas era habitual verla en el reality de sus cuñadas 'Keeping Up With The Kardashians'.'