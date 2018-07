Naya Rivera confiesa lo mal que lo pasó para quitarse los 27 kilos que engordó durante el embarazo

Naya Rivera es una feliz mamá que disfruta todo lo que puede su hijo, Josey Hollis, fruto de su matrimonio con Ryan Dorsey.

Pero la actriz ha confesado que no le ha resultado nada fácil volver a recuperar su peso tras el embarazo. Y es que en una entrevista para la revista ‘Fit Pregnancy and Baby’, Naya reveló: “Me dejé completamente, mi peso no era algo en lo que me quisiera centrar, así que comí de todo y me lo pasé bomba”.

El problema fue que engordó 27 kilos por lo que cuando quiso perderlos, no fue tarea sencilla. De ahí que se apuntara al gym y contratara un entrenador personal. “No estaba muy motivada. Nunca sé qué hacer en el gimnasio. Siempre me siento perdida. Sin el entrenador, seguramente habría abandonado el trabajo y me habría ido a la sauna”, asegura.

En la entrevista explicó que la mayor parte del peso lo perdió durante la lactancia, pero que había 13 kilos que se le estaban complicando. “Mi armario se dividía en dos partes: una para las prendas de la maternidad y el otro para la ropa que pensé que nunca más me podría volver a poner”, declara.