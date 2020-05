Hace pocos minutos, Natalia Sánchez y Marc Clotet han anunciado que ya son padres de su segundo hijo.

Una feliz noticia que la famosa pareja ha compartido con sus seguidores comunicando la noticia a través de un bonito post donde muestran en una imagen a la actriz dando el pecho a su pequeño, al que han llamado Neo y que llegó al mundo el pasado 19 de mayo.

La intérprete ha desvelado que ha optado por un parto natural, sin epidural…

"4'08kg de ternura que se han hecho esperar... ¡Bienvenido al mundo, Neo! No sé ni por dónde empezar... ahora mismo soy un cocktail de hormonas inundado en lágrimas y no puedo ni ver el teclado del móvil... Neo ha llegado al mundo el 19/05, un poco más tarde de lo esperado pero de la forma en que me lo había imaginado...Ha sido un parto 100% respetado, natural, sin epidural y poniendo toda la escucha y atención a lo que mi instinto y mi cuerpo me pedían...", escribe la actriz junto al post donde relata su experiencia.

Un mensaje donde además, le dedica unas bonitas palabras a Marc: "Y como siempre y por supuesto a ti, el mejor compañero de viaje de este planeta… gracias una vez más por todo y por tanto… Te quiero @marc_clotet , ya somos 4…".

