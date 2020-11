Las impactantes imágenes que Natalia Sánchez ha publicado donde enseña por primera vez a su hija prematura nada más nacer: "Impresiona el tamaño"

Una de las familias con las que se nos cae la baba diariamente en redes es la formada por Natalia Sánchez y Marc Clotet junto a sus dos hijos. Hace unos meses, la pareja compartía con todos nosotros la llegada de su segundo hijo.

Desde entonces, la actriz ha tratado todo tipo de temas relacionados con sus pequeños y ha compartido algunas instantáneas de lo más originales. Como la de hace unos días donde aparecía Natalia dando el pecho a su hija mayor, y es que la intérprete se ha convertido en todo un referente en cuanto a la lactancia materna.

Precisamente Lia, su hija de más de un año ha sido la protagonista de su última publicación. Con motivo del Día del Bebé Prematuro, Natalia ha querido contar la experiencia que vivió cuando dio luz un mes antes de lo previsto.

Bajo una imagen de ella sujetando un pañal que sorprende por su pequeño tamaño ha escrito: "Hoy he vuelto a tener entre mis manos un pañal de prematuro y me ha impresionado muchísimo su tamaño...la fragilidad y delicadeza que transmiten me ha llevado directamente a cuando nació Lia...".

La intérprete ha querido participar en esta campaña solidaria mostrando unas impactantes imágenes donde muestra lo pequeña que era su hija cuando nació: "La verdad es q si impresiona el tamaño de los pañales", le escribe una de sus seguidoras.

Seguro que te interesa….

La foto de Natalia Sánchez con su hija que refleja cómo se encontraba la actriz a las 6:54 de la mañana