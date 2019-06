Natalia Sánchez, en bicicleta y con su hija en el portabebés

El pasado mes de enero Natalia Sánchez y Marc Clotet se convertían en padres de su primera hija, Lia, una niña que llegaba al mundo antes de lo previsto.

Durante estos meses la actriz ha compartido diferentes momentos con sus followers: su reflexión sobre la maternidad, el tenso momento que vivió cuando le cortó las uñas a su hija por primera vez…

Y ahora Natalia ha querido compartir una preciosa instantánea con la que demuestra que es una madre todoterreno, y es que ella pasea en bici con su hija en el portabebés.

Sí, sí, mira… Eso sí ha sido la propia Natalia quien ha indicado que ha sido solo un minuto, en un camino vacío y sin ni siquiera pedalear: "Para que no haya dudas, aclaro que no avanzamos ni 1 metro y sin siquiera pedalear, en un camino vacío. No se puede portear en bici y l@s niñ@s siempre, siempre tienen que ir en sillita y con casco!".