Natalia Ferviú revela las complicaciones que está teniendo en la recta final del embarazo

El pasado mes de febrero Natalia Ferviú utilizaba sus redes sociales para anunciar una feliz noticia: la famosa estilista espera su primer hijo junto a su pareja Carlos Pereiro, con quien lleva manteniendo una relación desde hace años.

Desde ese momento, Natalia ha compartido diferentes instantáneas mostrando a sus seguidores cómo ha vivido este embarazo.

Y ahora, en la recta final, la estilista ha querido hablar de las complicaciones que está teniendo en la recta final: parece que su bebé viene de nalgas.

"Pues nada, que el bebé a estas alturas se ha puesto de culete, y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecilla que hace que te replantees si 'lo estás haciendo bien'. ¡Puaj! Es alucinante cómo pesa eso de 'mala madre'", confiesa en el post que ha compartido.

Y es que como ella misma asegura ha caído "en la trampa de la culpa": "Quién me lo iba a decir a mí, tan liberal, tan moderna... Lo reconozco. He caído en la trampa de la culpa. Y lo peor es que cualquier argumento vale, ya sea: "esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno", o justo todo lo contrario: "igual debería haber hecho más ejercicio"... He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre TU maternidad... Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé... Bla bla bla. ¡Basta! Afortunadamente, tengo la suerte de poder desahogarme con mi gente — GRACIAS —, pero he querido compartir esto por aquí, porque a lo largo de este proceso me ha ayudado muchísimo escuchar y leer a otras mujeres que han estado o están pasando por lo mismo que yo. Si es que... la cosa va de empatía. Besos!!!".