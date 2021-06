Natalia Ferviú comparte una foto pocos minutos después de dar a luz

Natalia Ferviú acaba de convertirse en madre de su primer hijo junto a su pareja el músico Carlos Pereiro que lleva manteniendo una relación desde hace años. Ha querido compartir el gran momento con una foto después de dar a luz.

En febrero de este mismo año la estilista compartió la gran noticia de que estaba embarazada: "Hay una cosa que te quiero decir…", escribía Natalia en un post con una imagen presumiendo de una incipiente barriga que sorprendía a sus seguidores. Ella ha sido una de las muchas famosas que ha recibido uno de los mejores regalos de 2021.

Hace unas semanas, la estilista reveló las complicaciones que ha tenido en la recta final del embarazo y su opinión sobre la maternidad. A lo largo de la publicación hace una reflexión personal sobre ello: "He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre TU maternidad... Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé... Bla bla bla. ¡Basta!"

Recientemente, ha subido una foto explicando su mini ausencia de las redes sociales: "Eooooo, últimamente no me he dejado ver mucho por aquí, ando hasta arriba entre el curro, las pruebas médicas del final del embarazo, la puesta a punto de la casa nueva". La estilista ha estado muy ocupada con la mudanza y esperando a que naciera su hijo.

Cuatro meses después de anunciar su embarazo, Natalia ha comunicado que ya ha sido madre con una foto después de dar a luz abrazando a su pequeño y emocionada. "Es de bien nacidos ser agradecidos", han sido las primeras palabras de la estilista tras convertirse en madre. También ha revelado el nombre de su hijo, que se llamará Marcelo y que nació el pasado miércoles 23 de junio.

Muchos amigos famosos de la estilista han querido felicitar a la nueva mamá como la cantante Anni B Sweet, Mario Casas y Miriam Giovanelli. La foto, muy aplaudida por sus seguidores, acumula ya 55000 'me gustas' y casi 1600 comentarios.