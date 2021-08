Natalia Ferviú comparte una foto con su hijo un mes después de dar a luz

Más información Natalia Ferviú revela las complicaciones que está teniendo en la recta final del embarazo

Natalia Ferviú compartía con todos sus seguidores la llegada de su hijo Marcelo el pasado mes de junio, fruto de su relación con Carlos Pereiro, con quien comparte su vida desde hace unos años.

Aunque anunció su embarazo en febrero, la colaboradora de televisión ya tenía tres meses cuando subió unas instantáneas anunciando la buena noticia, y es que como otras muchas famosas, Natalia está viviendo un año totalmente diferente, pero bonito a la vez, ya que cuenta con la nueva incorporación en su familia, el pequeño Marcelo.

A pesar de haber tenido un embarazo de lo más normal, pues así lo hemos podido ver en sus redes sociales, la recta final no fue del todo fácil. La estilista compartía en su perfil de Instagram que a última hora el bebé se había puesto de nalgas, además aprovechaba dicho post para manifestarse sobre las opiniones ajenas de la maternidad. "He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre tu maternidad…", criticaba en el post.

Aunque esto fue a principios de mayo, después de nueve meses de embarazo, Natalia daba la bienvenida por fin a su hijo, quien nació el pasado 23 de junio. Aunque desde el nacimiento del pequeño la estilista ha estado desaparecida en redes sociales, pues no hay nada como disfrutar por primera vez de tu bebé, ha querido compartir con todos sus seguidores una bonita imagen donde ambos duermen. "Siempre a la verita tuya", así ha titulado la tierna foto en la que disfruta de una bonita siesta con Marcelo.