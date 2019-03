Nani Jiménez, de 'El Internado', presume de embarazo poco antes de dar a luz

Hace ya seis años que acabó una de las series de Antena 3 más queridas y recordadas, 'El Internado', de donde han salido algunos de los actores más importantes del panorama actual de la televisión.

Ahora, una de las actrices que formó parte del reparto de sus últimas temporadas ha anunciado que está embarazada y le quedan solo unas semanas para tener a su hijo en brazos.

La afortunada es la intérprete Nani Jiménez, que dio vida a Amaia en la ficción, y va a tener a su primer hijo junto a su pareja Miguel Barbera. La actriz ha subido algunas instantáneas presumiendo de barriga a la vez que comenta: "Buenos días!! Comenzamos de nuevo con analíticas... Cada vez noto más los sofocos y mi temperatura corporal es tan alta que en ocasiones me pongo roja como un 🍅 🙈 😂 Estoy teniendo un embarazo muy bueno, así que, no me quejo. Qué tengáis buen fin de semana!!".