La vuelta al cole

Uno de mis últimos descubrimientos ha sido una página online para comprar ese MATERIAL ESCOLAR. Me acuerdo que cuando éramos pequeños a la única que le hacía ilusión ir a comprar el material escolar con mi madre era a mi hermana Bea, nos forraba ella todos los libros! A mí me gustaba elegir la mochila, siempre la elegía enorme, era más grande que yo.

A mí me gustaba elegir la mochila | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Para las familias con varios niños es muy útil la web http://tienda.diacash.com/ y tenéis que entrar en la tienda y una vez ahí en la pestaña material escolar ya todo es muy fácil. Son distribuidores por lo que tienen mejores precios y muchísima variedad de productos, así que una tarde nos sentamos todos en casa con el ordenador y la lista de material escolar y lo dejamos todo listo.

Para familias con varios niños es muy útil | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Desde casa, ahorras con precios de distribuidores, tienen de todo y lo mandan a cualquier sitio de España, a nosotros nos lo mandaron a la playa porque ya les hacía ilusión verlo.

Tienen de todo | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Para los zapatos, este año me he decido por Okaaspain, también los mandan a casa y en calidad precio son muy competitivos. Estoy especialmente contenta con las botas de las dos mayores de la casa.

Okaaspain, en calidad precio son muy competitivos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Especialmente contenta con las botas | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Te los mandan a casa | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Por otra parte, si queréis hacer algo chulo con las mochilas de los enanos de la casa personalizándolas, os recomiendo sin falta a Topitos and Family y Montpetitnicolas. En ambas tiendas darán respuesta a la perfección a vuestras necesidades, en casa ya tenemos la mochila de Anita y estamos esperando las de los mayores.

Algo chulo con las mochilas de los enanos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Recomiendo sin falta a Topitos and Family y Montpetitnicolas | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Darán respuesta a la perfección a vuestras necesidades | , os recomiendo sin falta a Topitos and Family y Montpetitnicolas

Por último, como recomendación final, la página de Stikets es muy útil para poder marcar la ropa y los objetos que mandamos al cole, y no se pierdan, no queden como un parche. No puedo estar más contenta con las que han elegido los niños, bueno a excepción de Anita, que la ha escogido su mamá.

La página de Stikets es muy útil | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Las que han elegido los niños | No puedo estar más contenta con las que han elegido los niños

Me despido y os deseo mucha suerte a todas, que esta vuelta al cole sea lo más práctica posible, y que no sufráis mucho. La rutina a veces es lo mejor, cuando se es feliz. La próxima semana os contaré novedades importantes en casa, que paséis un buen final de verano.