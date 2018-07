La vuelta al cole y la rutina

Podemos decir, que la vuelta al cole este año ha sido un poco menos feliz que en otras ocasiones para los tres mayores. Carmen aún no ha empezado, empezará el lunes próximo, pero al igual que sus hermanos este año sufre la reorganización de las clases, con lo que sus compañeros han sido mezclados, y muchas de sus mejores amigas pasarán a otras clases y sólo se verán en el recreo. Según nos dicen en el colegio es muy bueno para ellos, pero a mí me da mucha penita que se separen.

Por lo demás, los peques han pasado la primera semana de clase con buena nota, están muy contentos con sus profes, y en el día a día no parece que echen de menos las vacaciones. Han estrenado sus mochilas nuevas y lo hemos pasado en grande forrando libros y poniendo las etiquetas en el material.

También la pequeña de la casa ha mejorado mucho en esta semana en la guarde, quizá ha ayudado mucho que sus hermanos hayan decidido esta semana ir a verla por las tardes. Aún llora un poquito pero cada vez menos. Yo creo que ya se ha dado cuenta que su mamá o su papá pasarán a recogerla y no la van a dejar allí. Las “seños” también ponen mucho de su parte, y yo estoy ya mucho más tranquila.

Aún nos está costando a los papás organizarnos en casa desde que yo trabajo, pero poco a poco, y con ayuda de la familia lo vamos consiguiendo. El que una semana trabaje de mañana y la siguiente de tarde, complica un poco la organización, pero cosas mucho peores hemos superado en esta casa.

Sin lugar a dudas empezar a trabajar ha sido una grandísima decisión. Estoy muy feliz y espero que esta experiencia cada vez me aporte más cosas. Esta semana tenemos puente por aquí, así que a disfrutar de estos días de descanso y a por otra semana más. Espero que a vosotras se os esté dando la vuelta a la rutina por lo menos igual de bien que a nosotros. La semana que viene os contaré más cosillas, qué tengáis buena semana, y gracias por perder un ratito conmigo.