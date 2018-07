El verano de la Familia Pato

En casa el verano comienza con el cambio de armarios, y puedo dar fe que de ese suplicio hemos dado buena cuenta el pasado fin de semana. Ni que decir tiene que al ser una Modern Family muy numerosa, no es una tarea fácil de un ratito. A nosotros nos ocupó un fin de semana completo, y a día de hoy tenemos todavía un montón de plancha y alguna lavadora pendiente. Da mucha penita comprobar que mucha ropa y bañadores se quedaron pequeños durante el invierno, pero aquí no se desaprovecha nada, que para eso está Anita para heredarlos dentro de algún tiempo.

En casa, entre ratos de deberes y demás tareas, ya vamos buscando huequecitos para ir a la piscina. Lo hacemos en el hotel de nuestro amigo Álvaro, el Hotel Los Ángeles. Como os decía antes, yo creo que les cambia el carácter, debe ser un gen paterno, pero en cuento se ven con el bañador puesto y la ropita de manga corta parecen otras personas.

Aprovecharemos la piscina mientras las obligaciones nos mantengan por aquí, pero en cuanto podamos nos iremos a la playa. A nosotros nos gusta hacerlo en Almuñecar, está muy cerca de casa, y papá puede subir y bajar a diario. Allí coincidimos con los abuelos y con las primas de los patitos. Para ellos es el paraíso, y para nosotros el lugar perfecto para veranear.

Este año tenemos el aliciente de que la pequeña de la casa ya no es un bebé y ya puede disfrutar como sus hermanos de lo bonito que es para esta familia vivir intensamente el verano. Miedo me da, lo que puede hacer este bichillo en la playa. No podremos despistarnos ni un momento, pero seguro que sus hermanos que la adoran le enseñaran todas las cosas bonitas que se pueden hacer de veraneo. Será mucho trabajo para los mayores, sin embargo ya estamos deseando estar por allí.

