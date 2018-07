Una mamá de 10

Siempre me ha llamado la atención ver familias con muchos hijos y saber cómo se organizan, así que mi entrevista tenía que ser con Irene, una madre valiente, luchadora y sobre todo una SÚPER WOMAN.

Cuando la conocí (@soyunamadrenormal) en persona me llamó la atención la felicidad y alegría que transmite y más aún que parece una niña físicamente.

Os prometo que es increíble el cuerpo que tiene después de haber dado 10 veces a luz. Cuando descubrí a Irene por instragram pensé que era una mujer súper tranquila e incluso que sería algo tímida pero es todo lo contrario. Irene es una mujer muy dulce pero está llena de energía y es SÚPER positiva y extrovertida.

No nos conocíamos en persona pero me transmitió mucho en poco tiempo y me hizo pensar y valorar más la palabra familia así que espero que lo que unió instagram y esta charla entre mamás, vaya creciendo aún más con los años, y podamos seguir viendo a su “bollito” Carmen (como ella la llama) y a sus pequeños crecer rodeados de felicidad y siempre bajo la mirada orgullosa y sonrisa permanente de su madre Irene.