La temida vuelta de las vacaciones

Todos los veranos que venimos a Almuñecar disfrutamos, y aprovechamos al máximo cada día que pasa, digamos que estábamos todo el año esperando este momento, pero cuando ya vemos el final de las vacaciones, echo de menos volver a la rutina, y estar en nuestra casa. También es cierto que una vez hacemos las maletas y nos despedimos de la playa me da pena pensar que hasta el año que viene por estas fechas no volveremos, es una mezcla entre nostalgia y convencimiento de que todo tiene su momento.

Lo que más me asusta a la hora de volver a casa es:

- Las lavadoras y la plancha:

Ya os podréis imaginar las montañas de ropa que se forman. Sin exagerar, dos semanas tardamos en tener al día la ropa que nos llevamos a la playa, a pesar de que aquí no paramos tampoco de lavarla y de plancharla.

La vuelta al cole:

El próximo POST será dedicado a la vuelta al cole que tanto asusta a los papás. La vuelta al colegio está a la vuelta de la esquina y hay que tenerlo todo organizado que NOS PILLA EL TORO.

Distraer a los pequeños hasta la vuelta al colegio:

Parece una tontería este punto, PERO NO LO ES. Los niños vienen muy activos de las vacaciones y si no cuentas con piscina en casa tienes que inventar varios juegos o salidas al parque (en horas no calurosas). Digamos que a los pequeños son a los que más les cuesta asimilar el cambio.

Hora cambiada:

Volver a retomar al horario es cuestión de unos días pero lo más complicado es conseguir que los peques de la casa se habitúen, y se acostumbren al horario escolar.

Alimentación:

Este verano todos nos hemos descontrolado a la hora de comer. No es cuestión de perder peso, pero si me gustaría al menos para mí, mantener mi peso y para todos, comer menos dulces y grasas, no sólo por estética sino principalmente por salud.

Vida sana:

Este año presiento que va a ser un gran año y me he propuesto además de cuidar como he dicho anteriormente mi alimentación quiero hacer algo de ejercicio. Al menos como dice mi madre: “vete a andar”.

Espero que tengáis una buena vuelta de vacaciones, y que os toméis con calma y con alegría la vuelta a casa, al trabajo y a la realidad. Ánimo!!!

