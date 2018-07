Entre tacones y juguetes

Siempre he sido una chica coqueta a la que le ha encantado arreglarse y ha disfrutado sintiéndose guapa, llevando siempre sus tacones. Además cuantos más altos eran mejor, porque soy una chica no muy alta. Me distrae y me hace encontrarme bien el maquillarme, y sentirme cuidada tanto por dentro como por fuera.

Años atrás me llamaba mucho la atención ver cómo mujeres muy atractivas y preocupadas por ir siempre a la última, en cuanto tenían el primer hijo o en su defecto el segundo, lo de cuidarse se quedaba en el olvido.

Sé que es difícil ir "perfecta" cuando se tiene un hijo, y es que además de cambiar las prioridades, no tenemos apenas tiempo y menos aún en la sociedad en la que vivimos en la que la mujer trabaja dentro y fuera de casa. El ir "mona" y arreglada pasa a ser un gran reto para nosotras pero ya os digo que no es imposible y QUERER ES PODER.

No es necesario llevar siempre tacones para ir bien, ni siempre maquillada y con el pelo arreglado. Yo también tengo días en los que no me da casi la vida o directamente no me apetece. Pero si debemos de intentar, por nosotras mismas, dedicar algún rato para una, y así cuidarnos o al menos relajarnos un poco de nuestra ajetreada vida.

En mi caso, suelo dejarme el pelo limpio por la noche una vez acostada Anita, así por la mañana únicamente tendré que darme una ducha rápida, pasarme mi maravilloso rizador (curl secret 2) por el pelo y ponerme un poco de pintura.

¿ Cuánto se tarda en hacer todo esto?

En la ducha no lo sé ya que depende de cada una, pero en arreglarnos el pelo y maquillarnos no es más de 15-20 minutos.

En mi opinión, esa escasa media hora, nos hace sentirnos a la mayoría de nosotras mucho más seguras y felices e incluso puedo atreverme a decir que trasladamos este sentimiento y esta seguridad a nuestro entorno familiar.

Hay algunos hombres y mujeres que no dan ningún tipo de importancia a lo de ir arreglada, maquillada o cuidada, es una postura muy lícita, pero también hay que respetar a aquellas que siempre hemos sido presumidas. Por lo tanto, os animaría a que no os descuidéis y volváis a sentiros guapas porque el ser mamá no debe quitarnos esa parte de nosotras sino todo lo contrario. Debemos fomenta y enseñarle al mundo lo maravillosas que somos y lo bien que llevamos combinar y vivir entre nuestros tacones y los juguetes.

