Los sonidos de la vida

Una de las características de cualquier familia numerosa, y en concreto de esta, es la gran variedad de sonidos que se pueden escuchar a lo largo del día, especialmente provocados por los pequeños de la casa y como principal responsable la pequeña Anita.

Gran variedad de sonidos que se pueden escuchar a lo largo del día | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Este personaje, que en este post lleva ropa de Verbaudet, (un auténtico DESCUBRIMIENTO de ropa por su variedad, calidad-precio y rapidez de envío) se pasa el día trasteando todo, eso significa que cuando no se cae algo al suelo y se rompe, es un juguete el que empieza a hablar, o simplemente grita pidiendo a sus hermanos que jueguen con ella.

Se pasa el día trasteando todo | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Grita pidiendo a sus hermanos que jueguen con ella | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Una de las cosas con la que más disfruto desde siempre, es con la hora de la siesta, pues bien, creo que llevo más o menos un año sin saber lo que es dormir más de 15 minutos del tirón. Sólo consigo hacerlo cuando ella se mete en la cama conmigo y los fines de semana.

Una de las cosas con la que más disfruto desde siempre, es con la hora de la siest | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Ella se mete en la cama conmigo | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Quiero decir con esto que os cuento, que me siento muy feliz de la vitalidad de la pequeña, y que he llegado a un punto en el que echo de menos cuando ella no está en casa, que haya algo sonando en algún rincón de la casa.

Me siento muy feliz de la vitalidad de la pequeña | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Echo de menos cuando ella no está | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Para mí, el silencio ahora me despierta nostalgia, porque me he acostumbrado a notar su presencia y la de sus hermanos a través de sus sonidos, por eso cuando todo está en calma y no se escucha nada como ahora siento un poco de melancolía, porque parece que no están.

El silencio ahora me despierta nostalgia | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Porque parece que no están | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Enseguida sonará el segundo de los despertadores de casa y volverá la rutina y sus sonidos, las quejas matutinas, 'él no quiero más leche', los gritos de Ana pidiendo su biberón y todas esas cosas que hacen que nuestra vida sea muy entretenida como la de much@s de vosotros. Os garantizo que ya no podría vivir en silencio.

Enseguida sonará el segundo de los despertadores de casa y volverá la rutina y sus sonidos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Os garantizo que ya no podría vivir en silencio | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Muchas gracias como siempre, por perder un ratito leyéndome y espero que os gusten las fotos, a mí la ropa me parece sencillamente ideal, de lo mejor que os puedo recomendar. Hasta la semana que viene

Todas esas cosas que hacen que nuestra vida sea muy entretenida | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle