¿Ser mamá supera las expectativas?

Vaya por delante, que la maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida y que este post lo enfoco más bien desde un punto de vista simpático y práctico, ya que muchos de los futuros papás no saben lo que les espera.

Para empezar, deciros que no tengáis miedo, merece la pena pasar esos meses pensando en lo bonito que queda por venir, y por supuesto que lo haréis estupendamente bien, cuando el bebé por fin llegue a casa.

Si tenéis en mente una imagen idílica de dormir junto al bebé, tal y como lo hacíais antes, mirándolo y disfrutando de su carita cuando de vez en cuando lo observemos, pues tenéis muchas papeletas de equivocaros. Es muy posible que el bebé cambie para siempre vuestra manera de dormir, se acabó eso de dormir varias horas seguidas, al menos al principio. Lo más sorprendente es que seremos capaces de hacerlo sin el más mínimo problema, y le agradeceremos al bebé, o al no tan bebé, cualquier respiro por pequeño que sea.

Lo mismo podemos decir en cuanto a la alimentación, es posible que haya cosas que no le gusten y nos esforzaremos en llegar a un acuerdo con ellos entre lo que les conviene y lo que admiten tomar.

Si os gusta el orden, olvidaros…, así directamente, al menos al principio, después todo se reconduce. Y si lo que os gusta es salir a la calle por cualquier motivo, esa libertad ya no la tenemos, dependeremos de muchas cosas para poder hacerlo.

Llevarlos vestidos y peinados como queremos, será una misión prácticamente imposible. Con mantenerlos no muy manchados, y con el pelo más o menos colocado después de los primeros cinco minutos, ya nos daremos por satisfechas.

Para vuestra tranquilidad, yo he encontrado en esas 'dificultades' momentos infinitamente más entrañables y bonitos, que cualquier imagen idílica que mi mente pudo formar antes de ser madre.

Ese camino que recorréis juntos con vuestro hijo, no será de película, no será perfecto, pero a buen seguro será mejor que el que habíais imaginado.

