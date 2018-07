Sentimiento de madre

Puedo decir que tener a Ana en casa con sus hermanos es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero a su vez, es la fuente más importante de preocupaciones que nunca he tenido. Un examen de la carrera, una discusión con alguna amiga o con mi pareja, al lado de ver a la pequeña con unas décimas de fiebre y sin apetito, ahora parecen como meras anécdotas. Anita ha estado toda la semana con gastroenteritis, en casa lo hemos pasado todos, pero al ser tan pequeña ella lo ha padecido más.

Ha perdido un poco de peso con los vómitos, y cada hora había que cambiarle el pañal. Verla triste, sin apetito y en ese estado, me han hecho descubrir por primera vez lo que es estar realmente preocupada.

Por otra parte, y como contrapartida, la alegría inmensa de verla recuperada y feliz de nuevo, supera cualquier otra cosa que me haya podido suceder antes de ser madre.

Han sido unos días donde he ejercido de madre, en el sentido más amplio de la palabra posible, con noches eternas que compensaban con una sonrisa de madrugada después de bajarle la fiebre, con la tensión de conseguir que bebiera para no deshidratarse, pero con la convicción de que siempre me va a tener a su lado y de que en todo lo malo que le pase, me va a tener a su lado.

Ya se encuentra de maravilla. Estoy segura por la experiencia con sus hermanos, que nos faltan muchísimas preocupaciones, cuanto más crezcan serán más importantes, pero ya sabéis que las alegrías y satisfacciones también crecerán en la misma o mayor medida.

