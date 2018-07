Respondiendo algunas preguntas

¿Parto natural o cesárea? ¿Qué preferías?

Anita nació por cesárea el 9 de mayo del 2016 a las 20.40 de la tarde. Los nueve meses de embarazo fueron muy bien pero en el último momento se complicó un poco. La pequeña de la casa decidió sacar su manita fuera y además venía con vuelta de cordón.

Siempre había pensado que mi parto sería natural, así que cuando finalmente me confirmaron que sería cesárea, me costó unos minutos asimilarlo. En ese momento, sentí unas ganas inmensas de llorar, pero luego pensé que era una forma más de traer al mundo a mi pequeña y que era lo mejor para ella y para mí.

Además, una vez empezasen con la cesárea si todo iba bien podría verle la carita en una media hora. Antes de entrar a quirófano me dieron la opción de dormirme o no. Mi decisión desde un principio fue permanecer despierta para poder ver y besar a mi hija lo antes posible. Por suerte, mi padre es médico cirujano y pudo acompañarme en todo momento y nunca olvidaré como iba retransmitiéndome cada detalle como si de un compañero médico más se tratase.

¿Fue muy lenta la recuperación de la cesárea?

La recuperación gracias a Dios fue rápida y a las dos semanas ya estaba paseando con Ana por las calles. A la rápida y exitosa recuperación contribuyó que mi embarazo fuera tan buscado y deseado, mis ganas por pasar todo momento con mi bebé y la pericia del doctor que me hizo la intervención.

¿Quieres tener más hijos?

Muchas me hacéis a diario esta pregunta y siempre suelo contestar entre risas. "¿Cuatro niños en casa y dos perros no son suficientes?".

La verdad es que si me gustaría volver a ser mamá algún día, pero considero que ahora no es el momento. Cuando alguien decide volver a ser papá o mamá hay que tener en cuenta muchos factores, ya que traer un hijo al mundo es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida.

¿Es fácil formar parte de una "modern family" numerosa?

Cada día conozco más familias que están en la misma situación o parecida a la nuestra. Hoy en día es muy habitual, la vida te sorprende a veces con cosas inesperadas. No es fácil ni difícil, es diferente y a mí me encanta y nos hace muy felices. Os parecerá mentira pero en los ratos de calma en casa cuando estoy sola, echo mucho de menos el ruido.

