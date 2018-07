Respetar ayuda a ser feliz

Instagram y las redes sociales en general me han ofrecido muchas cosas positivas, más de las que podía haber imaginado cuando empecé a adentrarme por aquí, pero también tiene algún aspecto negativo. No quiero decir con esto, que me preocupe más de lo necesario, pero creo que es también razonable hablar de ello alguna vez.

Desde pequeña he aprendido en mi casa, que lo más importante es ser una buena persona, con todo lo que ello conlleva, tener respeto a los demás, tener tolerancia con los defectos de demás, querer y amar a las personas que nos rodean y sobre todo, VIVIR LA VIDA SIN DAÑAR A LOS DEMÁS.

Es normal tener diferentes puntos de vista sobre muchas cosas, no compartir los mismos gustos o estilos de vida, o incluso detestar algunas cosas que vemos y nos llaman poderosamente la atención en nuestro día a día. Todo se puede debatir o comentar, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es pasar de la crítica constructiva a las ofensas personales.

Todos tenemos derecho a vivir la vida de la manera que mejor entendamos, si con ello creemos que vamos a ser felices nosotros mismos y a su vez vamos a hacer felices a las personas que nos rodean. Podremos equivocarnos muchas veces con total seguridad, y acertar otras muchas, pero en eso consiste la vida, en asumir los retos que nos ponen por delante y en superar las pruebas que sin esperarlo nos llegan, y hacerlo con la determinación de intentar siempre hacer lo correcto sin hacerle daño a los demás.

Yo me quedo siempre con la gente que me aporta cosas maravillosas, con intentar que mis padres estén orgullosos de mi, con amar a los que me aman,, con dar la vida por mi hija y sus hermanos, con todas esas personas que nos transmiten su cariño día a día, que me sacan cada día una gran sonrisa, y con todo lo bueno que me ha dado la vida.

Las cosas malas sabemos que también forman parte de nuestro día a día, pero creo que las que se puedan evitar entre todos deberíamos poner nuestro granito de arena. LA CRÍTICA ES MUY IMPORTANTE, PERO EL RESPETO LO ES AÚN MÁS, FOMENTEMOS ESO.