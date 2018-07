"Sí, quiero"

Fue un día muy especial, no teníamos prisa por que llegara, teníamos muy claro desde el principio que pasaríamos nuestra vida juntos, y aquel día fue simplemente darle oficialidad a lo que ambos sabíamos, que queríamos envejecer uno al lado del otro.

Si tuviera que resumir en una palabra lo que significa el matrimonio para nosotros, esa palabra sería GENEROSIDAD. Me refiero a generosidad porque el matrimonio, o al menos así lo he entendido yo, es entre otras muchas cosas, ceder a veces nuestras propias inquietudes para hacer felices a las personas que nos rodean en casa.

Lo bonito es que es mutuo, y da gusto ver como se esfuerzan siempre en hacerme feliz. No me malinterpretéis, no se trata de renunciar a nada, sino de acomodar nuestros deseos a los momentos más oportunos, dándole prioridad a la familia y a la felicidad de todos.

Es muy importante cuidarse siempre el uno al otro, tener paciencia cuando algo nos molesta o no nos convence. Nos encanta cada noche y cada mañana, al levantarnos y al acostarnos, decirnos algo bonito.

Está claro que el matrimonio es fruto de quererse mucho, en todos los momentos, sobre todo en los momentos que no son buenos. Puedo decir, por mi propia experiencia, que son esos momentos donde aflora cualquier problema, sea del tipo que sea, los que de verdad potencian el cariño, el amor y la seguridad de compartir toda la vida juntos, porque los buenos momentos que son la mayoría se hacen mucho más grandes.

Este POST se lo quiero dedicar a mi marido, que es el hombre de mi vida, una persona que me demuestra cada día como luchar por lo que uno quiere sin miedo a las dificultades, un esposo maravilloso, y un padre estupendo. Me volvería a casar contigo cada día, y sueño con que el tiempo y el destino nunca quieran separarnos.

TE QUIERO.