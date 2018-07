Que no nos pille el toro

PARA LA HABTIACIÓN:

- Cuna.

- Mini cuna (Moisés no, dura muy poco tiempo y suelen ser muy costosos aunque ideales)

- Cuna portátil perfecta para los viajes o verano.

- Mueble cambiador.

-Armario pequeño apropiado para bebé.

-Intercomunicador de video y sonido. Siempre viene muy bien en muchas situaciones, es habitual que el bebé duerma en su mini cuna, y nosotros estemos haciendo de comer en la cocina, por poner un ejemplo.

- Ropa para vestir la cama.

-Toalla con capucha (si puedes hacerte de una toalla que puedas colgarte en el cuello mejor).

- Algún juego de sábanas para la cuna.

- Igualmente sábanas para el cochecito o el cuco.

- Un juego de protector y colcha para la cuna.

PARA LA HORA DE LA ALIMENTACIÓN Y MOMENTO BAÑO E HIGIENE:

- Baberos (de plástico mucho más práctico), se utilizarán mucho, sobre todo cuando el bebé ya tenga algunos meses y empecemos con las papillas. En el caso de no tomar teta, serán importantes de inicio.

- Biberones, ya sea para la manzanilla que les hidratará o para la leche, en mi caso de inicio sólo los utilizamos para una manzanilla especial antigases, la pobre tenía muchos al nacer.

- Un esterilizador

- Un calienta biberones

- Bañera de plástico portátil

- Pañales

- Jabón neutro.

-Champú que no irrite los ojos.

-Alcohol (70%) para el cuidado del ombligo, cuando nos vamos a casa después del hospital es importante curarle su ombliguito.

-Peine y/o cepillo para el pelo. (Especial para bebé)

- Termómetro

- Tijeras de puntas redondeadas para cortar las uñas.

- Un cambiador portátil. No me refiero al mueble, sino a una toalla plastificada que podemos llevar a todos lados y que nos servirá para cambiar al bebé, estemos donde estemos.

ROPITA PARA EL BEBÉ Y ARTÍCULOS DE PASEO:

- Pijamas.

- Conjuntos para salir.

- Zapatitos o patucos

- Guantes de lana y/o algodón, dependiendo de la época del año, al igual que gorritos.

- Calcetines.

- Bodies (Son muy importantes).

- Varias mantitas (Tanto para la casa como para el paseo).

-Silla seguridad de paseo.

- 1 cochecito.

- Paraguas para el cochecito.

- Una bolsa en el cochecito para llevar las mudas.

- Algún pijama manta, nos dará el alivio de no tener que taparla a cada instante por la noche.

- Sonajeros para colgar en el tirador del cochecito

-Chupetes.

Eso es todo, espero que os sirva de ayuda. Con menos se puede empezar sin ningún tipo de problema, pero al final estoy bastante convencida que en pocos meses precisaréis de estas cosillas.

VESTUARIO:

Mamá:

-Vestido: Meryfor

Bebé:

-Vestido: Fina Ejerique

-Camisa: Nanos

-Medias: Cóndor

-Zapatos: Nico