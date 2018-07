¿Qué llevar en la bolsa del carrito o "mami bag"?

Es normal que lo que llevemos dentro de nuestra bolsa para el carrito varíe un poco dependiendo de la época del año. Por ejemplo, en invierno llevaremos alguna manta más abrigada, mientras que en verano tendremos cremas de protección solar y alguna gasita o manta ligera. Todo lo demás no varía, y será necesario hasta que nuestro pequeño o pequeña deje el carrito.

En nuestra bolsa para el carro o en nuestra "mami bag" de ENFANTS ET MAISON llevamos lo siguiente:

La mejor bolsa para mi pequeña | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Todo lo necesario para la pequeña | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

-Un cambiador: Siempre se usará en nuestros paseos con el bebé a no ser que la escapada sea muy pequeña. El nuestro es de ZARA HOME.

-Pañales: Suelo llevar dos o tres de repuesto por lo que pueda pasar.

-Toallitas: Una vez las olvidé, y Anita tardó 10 minutos en necesitarlas con urgencia. La primera parada fue la farmacia.

-Crema para el culete: Suelen necesitarla en varios cambios de pañal y más en la época del inicio de los dientes. En casa nos gusta mucho usar la cremita de la marca MUSTELA.

Lo que llevamos dentro de nuestras bolsas variará según en la época de año que estemos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

-Biberón: Siempre tenemos que mantener hidratados a nuestros chiquitines.

-Galletas: Parece una tontería pero a mí me sacan de más de una llantera.

-Chupetes y juguetes: En mi caso sólo usamos los juguetes, puestos que se sigue negando a coger el chupete.

Consiguiendo tener nuestra 'mami bag' | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

-Cepillo para el pelo: Mi madre y hermana siempre se ríen cuando me ven cepillarle el pelo a Ana pero yo la veo mucho más mona con sus tres pelos peinados.

-Muda de ropa: Alguna vez tenemos la mala fortuna de que acaben hasta arriba de caquita o pipí y la necesiten. Lo más cómodo es llevar un body.

El bebé tendrá siempre todo lo que necesita en la bolsa | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

-Babero: Imprescindible si les damos de comer.

-Gasa: Sobre todo cuando son más pequeños.

-Manta: Dependiendo de la época del año más o menos abrigada.

-Colonia: Soy la pesada de los olores y me encanta que el patito pequeño de la casa huela siempre a bebé. Nuestra colonia favorita sin ninguna duda es la de SUAVINEX.

-Protección solar: Ahora en verano y con este calor es FUNDAMENTAL.

Con este calor es fundamental ir preparada | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Y así podremos disfrutar de momentos inolvidables con la pequeña | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Creo que no se me olvida nada. ¡Espero que os sea útil y si lleváis alguna cosa más que consideréis necesario me aviséis!

VESTUARIO:

-Bañador bebé: ZIPPY

-Camisa bebé: FINA EJERIQUE

-Vestuario de mamá: Zara y Mango (OLD)