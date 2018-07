8 puntos importantes para hacer felices a nuestros pequeños

Dicho esto, todo el mundo sabe que ser papás no es tarea fácil pero hay que proponerse hacerlo de la mejor manera. En nuestra casa como en todos los hogares, hay días mejores y peores pero intentamos respetar estos 8 puntos que consideramos importantes para hacer felices a nuestros pequeños, y no sólo eso también convivir en esta aventura que es una familia tan grande y tan especial:

1. Enseñarles valores:

Para nosotros es fundamental que los niños desde pequeños aprendan educación, disciplina y a tratar a todo el mundo igual. Ponemos mucho énfasis en que no se puede hablar mal de la gente, y a que procuren ayudar siempre a los que más lo puedan necesitar.

2. Que aprendan a valorar las cosas:

Los niños que no saben valorar las cosas, no son niños del todo felices. Muchas veces cuanto más se les da, menos caso hacen a las cosas, por ello en casa intentamos que aprendan a valorarlas. Estamos empezando con un nuevo método para que aprendan a hacerlo, ya saben que todos recibirán al final de la semana una pequeña paguilla, si se ha cumplido con las tareas del hogar y las tareas escolares. Las primeras semanas ha sido un éxito, y se están esforzando mucho para conseguir lo que quieren.

3. Jugar con ellos:

Todos los niños necesitan un rato de juego, y además a nosotros nos encanta. A Pati, le encanta jugar a las “seños” y a Carmen preparar coreografías. El momento de verlas juntas es de las cosas que siempre recordaremos de esta etapa. Luis es un terremoto, le gusta jugar a todo, pero disfruta muchísimo con su padre haciéndose cosquillas en el sofá.

Tener un día especial juntos con cada uno en semana y enseñarle cosas nuevas:

En numerosas ocasiones os hemos contado que intentamos un día en semana dedicarles en especial a cada uno, pero siempre participando todos. Por poneros un ejemplo, un día cualquiera de la semana que viene comeremos japonés porque así lo ha pedido Pati, y antes de ir a la cama, el ratito de la tele, ella será la dueña del mando.

5. Abrazarles , besarles y decirles lo mucho que los queremos:

Nunca puede faltar el amor y cariño en una casa. Es la medicina de los niños y con el cariño se consigue prácticamente todo.

6. Hablar con ellos:

Preguntarles que cosas les preocupan, y ayudarles a afrontar sus problemas. También es importante aconsejarles cuando vemos que están fallando en alguna cosa, pero dejando que ellos mismos si el problema no es grave lo puedan solucionar.

7. Contarles secretos:

Esto lo hacía mi madre conmigo y me encantaba. A los niños les encanta sentirse protagonistas y cuando les cuentas un secreto les haces sentir importantes. Les das una mini responsabilidad y ellos disfrutan y aprenden a ser de confianza. Evidentemente son tonterías las que hablamos, nada importante.

8. Respetar su privacidad, darles cierta libertad, y demostrarles que se les quiere a todos por igual:

Para nosotros este último aspecto es muy importante, y no necesita de más explicación.

Eso es todo, la semana que viene me gustaría escribir de cómo queremos decorar la casa para navidad. Gracias una vez más por estar ahí.