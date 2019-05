Si puedes soñarlo puedes hacerlo…

Yo tardé un año y medio en quedarme embarazada y necesité ayuda farmacológica (recetada por el ginecólogo) para lograrlo. A mí me funcionaron muy bien, pero hay casos en los que se necesita de otras técnicas o ayudas para conseguirlo.

Durante estos casi tres años que llevo en Instagram me habéis contado muchos casos

Con este post quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los que os halléis en este proceso de búsqueda. Sé que es una espera dura y a veces hasta puede hacerse dolorosa, pero muchas veces incluso la vida nos pone pruebas en el camino que debemos de superar con paciencia y tranquilidad.

Habrá día buenos y días no tan buenos. Momentos difíciles y otros en los que os encontraréis fuertes y optimistas. Gente os apoyará y otros que incluso os decepcionarán.

Con este post quiero mandar un mensaje de tranquilidad

Durante estos casi tres años que llevo en Instagram me habéis contado muchos casos y si algo he aprendido escuchándoos y leyéndoos es que hay que luchar por lo que uno quiere, pero sin obsesionarse porque hay cosas que surgen con rapidez y otras que no, para las cuales necesitamos ayuda de profesionales no sólo para intentar alcanzar nuestros sueños sino también para ayudarnos a superar nuestros miedos.

Muchas mujeres soñamos con ser madres

Por último quiero terminar recomendándoos un libro que me encantó que se llama "Mariposas en el corazón" habla de 5 casos diferentes de adopción escritos por cada una de las mamás adoptivas. Merece mucho la pena.

¡Espero que os haya gustado y que os ayude lo dicho! ¡ÁNIMO Y HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!