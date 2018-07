Pros y contras de ser una mamá joven

En mi caso, los PROS de haber sido mamá joven son lo siguientes:

- Tienes mucha energía: Por lo general los años se van notando y cada vez una tiene un poco menos de energía aunque por supuesto todo va dentro de la personalidad, las ganas, fuerza psíquica y mental de cada una.

Tienes mucha energía | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

- Tienes más margen para tener más hijos: Si tienes pensado tener más hijos es perfecto no pensárselo mucho porque nunca sabes cuándo van a venir. En mi caso tarde un año y medio en conseguir quedarme embarazada de Anita.

- Los abuelos pueden ayudarnos y mucho: Al ser joven, mis padres también lo son y me ayudan mucho con Ana y sus hermanitos.

- Tu figura se recupera mucho más rápido: A penas cogí peso, y al dar a luz me recuperé en un abrir y cerrar de ojos. El parto fue por cesárea pero al tener tantas ganas de recuperarme y ser joven a las dos semanas estaba en la calle.

Tu figura se recupera mucho más rápido | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

- Hay menos riesgos tanto para la madre como para el bebé: Cuando me hicieron las pruebas para ver si Anita venía con alguna enfermedad me explicaron que los porcentajes y riesgos también varían con la edad de los padres.

- Seremos abuelos más jóvenes: Hay más probabilidad de que seamos abuelos no muy mayores y ayudemos a nuestros hijos y nietos. Por supuesto, también depende de cuando nuestros pequeños encuentren a alguien con quien compartir su vida y tengan claro que quieren y están preparados para ser papás.

Seremos abuelos más jóvenes | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Por otro lado, hay algún 'CONTRA':

- Incompatibilidad de estudiar y criar a un bebé: Muchas veces me planteo prepararme unas oposiciones, pero ahora es muy difícil aunque NO IMPOSIBLE. Lo mejor es tener los hijos una vez se hayan terminado TODOS los estudios.

Top y pantalón de CUPLE y collar de Parfois | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

- Menos ahorros: Los bebés siempre suponen un gasto extra considerable pero una disfruta más gastando las cosas en su hijo/a que en cualquier otra cosa.

- Inmadurez: Ser madre te enseña y te hace que aprendas a madurar, pero está claro que no es lo mismo cuando una tiene 24 años o 35, que por línea general la vida te ha enseñado más.

Ser madre te enseña y te hace que aprendas a madurar | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

- Menos viajes y menos vida social: La verdad es que en mi caso esto ha cambiado poco, mi marido me ayuda a que pueda seguir viendo a mis amigas y asistiendo a la mayoría de los eventos. Eso sí, viajar es otro tema.

Ser mamá siempre y a todas las edades tiene sus pros y contras, a lo mejor lo que es para mí una ventaja, para otras personas será un inconveniente y viceversa. Sea cual sea el momento, será una gran aventura, o mejor dicho LA AVENTURA DE NUESTRA VIDA.

Ser mamá siempre y a todas las edades tiene sus pros y contras | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

VESTUARIO:

Mamá:

-Top y pantalón: CUPLE

-Zapatos: Uterqüe (old)

Llevo zapatos de Uterqüe (old) | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

-Collar: Parfois

Bebé:

-Ropita: Gocco