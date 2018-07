La felicidad, y no es una manera de hablar, se ha instalado en la casa. Ha sido muy importante mi incorporación al mundo laboral, me siento mucho más realizada, y en muy poco tiempo he progresado hasta llegar a un lugar que realmente me encanta levantarme por las mañanas e ir a trabajar.

Gran parte del optimismo que tenemos en estos momentos, tienen mucho que ver con las expectativas y los propósitos para el 2018. Todo pinta muy bien para que en los próximos meses podamos cumplir algunos sueños que nos persiguen en casa desde hace algún tiempo.

Ojalá que el 2018 signifique la culminación de muchos proyectos familiares, que hagan completa la sonrisa del Papá de la casa. Tenemos también el propósito de hacer nuestro primer gran viaje familiar, con todos los peques. De momento estamos discutiendo el sitio, pero todo apunta a que a buen seguro veremos a algún Mickey Mouse.

A mi me gustaría seguir aprendiendo en mi trabajo y continuar disfrutando de estos ratos tan maravillosos que comparto con vosotros cada día y cada semana. Sin duda, una de las mejores cosas de este año ha sido el cariño que me transmitís a diario, y el saber por lo que me contáis, que a veces soy capaz incluso de poderos ayudar en algunas cosillas.

Ya hemos comenzado con las clases de inglés para los niños. Carmen, además de su ortodoncia, se ha propuesto el año que viene conseguir el B2, nuestra seño Belén nos dice que lo va a conseguir sin problemas. A Pati y a Luis empieza a gustarles también, aprender de forma divertida.

El 2018 tiene que ser el año donde mi pequeña Ana, descubra muchas más cosas bonitas de la vida y aprenda que hay que ser una niña muy buena.

Tenemos mucha ilusión en el proyecto empresarial de Papá, para el que el año 2018 es muy importante, el pobre viaja mucho, pero está muy feliz y convencido de que todo irá muy bien.

Dios quiera que tanto esfuerzo se vea muy pronto recompensado como él espera, aquí estaremos siempre agradecidos y apoyándole para todo sea un éxito.

Por último no me quiero olvidar de mi hermana Bea, porque el año que entra, será uno de los más importantes de su vida, puesto que se casará en el próximo mes de septiembre. Uno de los grandes propósitos que tengo para el año, es colaborar en lo que pueda, para que ese día y los siguientes, sea la persona más feliz del mundo al lado de su futuro marido, 'el tito Kike', al que adoramos en casa, especialmente Anita, que no puede estar un solo día sin hablar con él por 'facetime'.

Un beso muy fuerte, y que el 2018 sea para todos el mejor año de vuestras vidas. Nos vemos la semana que viene.